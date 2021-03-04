Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’e kadar Türkiye’nin gündemini hiç boş bırakmayacak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’e kadar Türkiye’nin gündemini hiç boş bırakmayacak" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Sadece Türkiye'deki siyasetçilerin değil, bölgedeki ve dünyadaki siyasetçilerin de kabul etmeleri gereken bir gerçek var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öyle her gün rastlanılan sıradan bir yönetici değil. Bitmeyen enerjisi ve tükenmeyen bir heyecanı ile Türkiye'nin bir saatini bile boş bırakmıyor. Ve artık alışmamız gereken o müthiş temposu ile Türkiye'nin de bölgenin de 2023 yılına kadar gündemi hiç hafiflemeyecektir." ifadesini kullandı.