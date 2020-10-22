Sabah başyazarı Barlas: CHP yöneticileri iktidara alternatif olmak konusunda hiç hevesli değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “CHP yöneticileri iktidara alternatif olmak konusunda hiç hevesli değil” görüşünü savundu.

Barlas, “CHP'nin özellikle HDP ile yaptığı işbirliği ve İyi Parti'nin FETÖ ile kuşkulu birlikteliği gündeme geliyor. CHP'nin halkı sokağa dökmeye çağıran PKK'lılara karşı bir ses yükselttiğini pek duyan yoktur. Bu arada FETÖ güdümlü ve Amerikan kaynaklı 15 Temmuz 2016 darbe girişimi konusunda da suskun değil midir? Aynı şekilde Millet İttifakı'nın üyesi İyi Parti'nin FETÖ ile bağlantıları konusundaki söylemler de ayyuka çıkmamış mıdır?" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Partinin lideri olan kişinin bir gün iktidar olabilecekleri yolunda hiçbir beklentisi olmadığının kanıtı, kendisi dururken başkalarını cumhurbaşkanı adayı göstermesinden belli değil mi?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın