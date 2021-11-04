Sabah başyazarı Barlas: Biz Türkiye olarak daha aydınlık, daha ileri bir dünyanın öncüsüyüz

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin dünyayla rekabet halinde bir sanayi ve ticaret ülkesi olduğunu savunurken, "Yaşadıklarımızı unutmayalım ve demokratik cumhuriyetimizin kıymetini bilelim.

Osmanlı'nın bunalım çağındaki ayaklanmaları tezgâhlayanları, Türk demokrasisinde muhalefet örneği olarak almayalım. Bizim artık Kabakçı Mustafa'lara, Sultan Genç Osman'ı boğanlara, beğenmedikleri kişileri Topkapı'daki ağaçlara asan zorbalara ihtiyacımız yoktur.

Biz Türkiye olarak daha aydınlık, daha ileri bir dünyanın öncüsüyüz. Bunu siyaset tarzımızla da bütün dünyaya göstereceğiz" ifadesini kullandı.

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