Sabah başyazarı Barlas: Bir gün Yunanlılar Kıbrıs'ı vesile edip yeni bir Türk-Yunan savaşı çıkarırlarsa bu herhalde sürpriz olmayacak

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ABD ve Rusya arasındaki Ukrayna gerginliği üzerinden "savaşın her zaman kapıda olduğunu" savundu.

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hemen her gün Yunanistan'ın aklını başına toplaması için uyarıda bulunuyor. Sanki bir Yunan savaşı da kapıda gibi" diyen Barlas, şunları söyledi:

"Bir gün Yunanlılar da Kıbrıs'ı vesile edip yeni bir Türk-Yunan savaşı çıkarırlarsa bu herhalde sürpriz olmayacak. Özetle, kendimizi ve dünyadaki yerimizi çok iyi değerlendirelim. Her an her şeye hazır olalım."

