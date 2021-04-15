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Medya

Sabah başyazarı Barlas: Biden'ın soğuk savaş kışkırtıcılığı Antalya turizmini vuruyor

15 Nisan 2021 11:47

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Yeni ABD Başkanı Biden'ın soğuk savaşı hortlatma çabaları, anında Türkiye-Rusya ilişkilerine yansıdı. Türkiye uçuşlarına haziran başına kadar sınır getirilmesi Rusya'yı karıştırdı. Ruslar karara tepki gösterdi" dedi.

Barlas, "Turizmciler, Rusların en çok tatil için tercih ettiği ülkelerden Türkiye'ye yönelik uçuşların kısıtlanmasının bir an önce kaldırılmasını bekliyor. Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya, geçen yıl Güvenli Turizm Sertifika Programı ile yaklaşık 1.5 milyonu Rus olmak üzere 3.5 milyon turiste, 'sağlıklı ve güvenli' hizmet sundu" ifadesini kullandı. 

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