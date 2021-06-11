Sabah başyazarı Barlas: Biden emeklilik çağına girmiş fazla parlak olmayan bir siyasetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesleğinin zirvesinde

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı ikili görüşmeye ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Biden emeklilik çağına girmiş fazla parlak olmayan bir siyasetçidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesleğinin zirvesinde bulunuyor. Bakalım bu ikilinin görüşmesinden ne çıkacak?" dedi.

Görüşme sonuçlarının "büyük ölçüde belli olduğunu" söyleyen Barlas, "Biliyoruz ki, Amerikalılarda bizim S-400 hava savunma sistemimize dönük bir takıntı var. Türkiye'nin bu sistemden vazgeçmesini ya da sistemi etkisiz hale getirmemizi istiyorlar. Bu konuda taviz vermeyeceğimizi defalarca açıkladık.

Bir diğer sıcak konu, Amerikan savaş uçakları olan F-35'lerin durumudur. Amerika bunları bize vermeyeceğini açıkladı. Gerekçe de yine S-400'ler. Ancak son haberlere göre bazı Amerikalılar, F-35'leri Yunanistan'a yığmayı planlıyormuş. Gerek Kıbrıs Rumları gerekse Yunanlılar, Biden yönetimi tarafından fazlaca şımartılıyorlar. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumu Biden'a hatırlatacaktır" düşüncesini dile getirdi.

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