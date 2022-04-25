Sabah başyazarı Barlas: Ayrışma her yerde derinleşsin diye küresel güçler ve Zelenski elinden geleni yapıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş özellikle bölgemizdeki komşu ülkelerde farklı kamplaşmalara sebep oluyor.Ayrışma her yerde derinleşsin diye küresel güçler ve Zelenski elinden geleni yapıyor” görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Mesela Bulgaristan'da iktidarı oluşturan koalisyon partilerinin yarısı Rusya ile arayı açmanın doğru olmadığını düşünürken diğerleri ise Rusya'ya silah yardımı yapmayı ve Batı ülkelerinin desteğine katkı vermek istiyor. Bu ayrışma aslında dünyadaki tüm ülkelerin gündeminde. Ve ayrışma her yerde derinleşsin diye de küresel güçler ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski elinden geleni yapıyor. Mesela Zelenski, Amerikan ve İngiliz dışişleri bakanlarının Kiev'de toplanacakları duyurdu. Ancak neyse ki bu kimse tarafından doğrulanmadı ve olay çok riskli görülerek tartışmaya açıldı." ifadesini kullandı.