Sabah başyazarı Barlas: Aslında yaşadığımız dünya yalanlar üstüne kurulu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Aslında yaşadığımız dünya yalanlar üstüne kurulu." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan "stratejik yalanlar" konusunda uluslararası bir toplantıya mesaj gönderdi Bu stratejik yalanlar da toplumların ciddi belası. Bazen bu yalanlarla milletler birbirlerine düşman ediliyor, bazen de barış içinde yaşayan milletler birdenbire bölünüp kendi aralarında kavgaya başlıyorlar. Sanırım bu konuda da yeni kanunlar gerekecek. Aslında yaşadığımız dünya yalanlar üstüne kurulu." ifadesini kullandı.