Sabah başyazarı Barlas: Artık diplomatik nezaket rafa kalktı, herkes ağzına geleni söylüyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Artık diplomatik nezaket rafa kalktı, herkes ağzına geleni söylüyor" görüşünü savundu.

Barlas, "Uluslararası ilişkilerde diplomatik nezaketin sürekli gündemde bulunduğunu zannedenler yanılıyor... Son dönemde nezaketin yerini kabalığın ve hoşgörünün yerini yobazlığın aldığını görmemek mümkün değildir" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Son bir somut örneği Bakü'den verebiliriz... Öte yandan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde önceki gün alınan kararlar sonrasında Yunan basını küplere bindi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'Türkiye'ye yaptırım baskısı bitmedi' iddiasında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Minsk Grubu heyetine, 'Buraya gelmek sizin fikrinizdi, Minsk Grubu'nu buraya davet etmedim' dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'i kabul ederken bunları söyledi." ifadesini kullandı.

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