Sabah başyazarı Barlas: Amerikan iç politikasındaki gelişmeler kesinlikle bizimkilerden daha ilgi çekici

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Amerikan iç politikasındaki gelişmeler kesinlikle bizimkilerden daha ilgi çekici” görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Gerek Biden gerekse Trump, kendilerinden bahsettirmek için gereken her şeyi yapıyorlar. İşin en garip yanı, bunlardan biri Rusya'yı suçlarken diğeri aynı konuda karşıtını suçluyor. Bu arada bu ülkenin siyasetine, İngiliz kraliyet ailesine musallat olan bir kadın aktör de karıştı. Yani Meghan Markle'ı, galiba sonunda Beyaz Saray'a ilişkin gelişmelerde de izleyeceğiz." düşüncesini dile getirdi.