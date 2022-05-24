Sabah başyazarı Barlas: Akşener, acaba kendisini kime benzetiyor, herhalde Hürrem Sultan olamaz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Bu, istibdat düzenine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise arkadaşlar öyle diyorsa bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır” sözlerine ilişkin olarak, "Akşener, acaba kendisini kime benzetiyor, herhalde Hürrem Sultan olamaz. Sultan, İyi Parti liderini suya götürür susuz getirirdi" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Siyasetin tatsız olaylarından biri de tarihi bilgisi zayıf olan politikacıların bugün ile dünü benzetmeye çalışmalarıdır. Bunun son örneğini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Osmanlı'yı 33 yıl yöneten İkinci Abdülhamid'e benzetmesinde gördük. Sultan Abdülhamid'i hangi yönüyle eleştirdiğini anlamadık. İttihatçılara karşı ülkesini korumaya çalıştığı ve parçalanmadan 33 yıl boyunca bunu başardığı için olabilir mi? Merak etmemek mümkün değil. Türkiye'nin liderini, yani Erdoğan'ı İkinci Abdülhamid'e benzettiğine göre acaba kendisini kime benzetiyor? Herhalde Hürrem Sultan olamaz. Birçok özelliği açısından Hürrem Sultan, İyi Parti liderini suya götürür susuz getirirdi. Yoksa sakın Çariçe Katerina'ya özenmiş olmasın? Neticede Osmanlı'ya karşı yapılan en büyük pazarlıklarından birinin failidir Çariçe." ifadesini kullandı.