Sabah başyazarı Barlas: ABD zavallı, İngiltere perişan, Türkiye ise sanki bu dünyada değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgınının adeta ilahi sınava dönüştüğünü savunduğu yazısında, ABD için zavallı, İngiltere için perişan ifadelerini kullanarak, "Türkiye ise sanki bu dünyada değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde sürekli kararlar ve önlemler alınıyor. Vaka sayısı hâlâ ürkütücü düzeyde değil" ifadelerini kullandı.

Barlas, CHP'ye yaptığı "Kurultay delegesiz toplansın" önerisinin de rağbet görmediğini yazdı.

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