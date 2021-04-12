Sabah başyazarı Barlas: ABD, şimdi de Ukrayna ile Rusya savaşsınlar diye uğraşıyor; her şey mümkündür ve beklenmedik bir anda savaş çıkabilir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Amerika Birleşik Devletleri'nin her fırsatta ve her bölgede savaş çıkartarak ya da savaşları körükleyerek kendisini güçlü hissetmesi kabul edilemez bir ayıptır. Bu ayıbın sergilendiği son dönemde bahtsız Irak'ın ve üretilmiş Arap Baharı rüzgarları ile Mısır'ın, Libya'nın ve Suriye'nin neler yaşadıklarını izliyoruz. Ve şimdi de Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı tahrik ederek Rusya ile bir savaş çıkması için adeta kendini parçalıyor. Oysa her şey mümkündür ve beklenmedik bir anda savaş çıkabilir..." dedi.

Barlas, "Ukrayna'yı NATO'ya almak için çeşitlemeler yapmak ve Montrö'yü sonuna kadar zorlayarak Karadeniz'e savaş gemileri göndermek, Washington'un son eylemleri arasında. Bereket, Türkiye NATO'da olmasına rağmen aklı selim sahibi yöneticilere ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi barışı her şeyin üzerinde tutan bir lidere sahip. Nitekim Türkiye Ukrayna'nın Kırım konulu iddialarına olumlu cevap veriyor ama asla bir savaşı körükleyecek davranışta bulunmuyor. Son olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da buluşması ertesinde, barış çağrıları ağırlık kazandı. Yani Türkiye'nin Ukrayna'ya destek olması, Türkiye'nin Rusya ile bir çatışmayı istediğini asla göstermiyor.

Dilerim NATO'nun lideri Amerika'nın aklı ve vicdanı bir gün toparlanır" görüşünü savundu.

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