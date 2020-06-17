Sabah başyazarı: ‘Bana bir şey olmaz’ diyenler yüzünden galiba ikinci dalga başlıyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Bana bir şey olmaz’ diyenler yüzünden galiba ikinci dalga başlıyor" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Bana bir şey olmaz' diyenlerin yüzünden eğer koronavirüs salgınının ikinci dalgası başlarsa, aynaya bakıp kendimize kızmaktan başka kimden hesap sorabiliriz ki? Geçenlerde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'le konuştuğumda, salgını önlemek amacıyla kentte aldığı önlemleri anlatmıştı bana... Ama bunların etkisiz oldukları anlaşılıyor. Çünkü maske takmanın zorunlu olduğu Gaziantep'te maske kuralına en fazla gençlerin riayet etmediği gözlemlenmiş. Bugüne kadar kentte kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatılmış..." ifadesini kullandı.

Barlas yazısında şunları kaydetti:

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Bilim Kurulu'nda görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün son hareketliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Özlü, "Belki de salgında ikinci bir dalganın başladığını varsayabiliriz" dedi.

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