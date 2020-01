Sabah başyazarı: 2017 darbenin mi, referandumun mu yılı olacak?

Sabaş başyazarı Mehmet Barlas, Washington Post gazetesinin "2017'de darbe yaşanma riski en yüksek beşinci ülke Türkiye" haberiyle ilgili olarak "2017 darbenin mi, referandumun mu yılı olacak" dedi. "Biz Türkiye'den dünyaya bakarken şu anda ABD'nin içinde bulunduğu siyasi krizi, galiba Amerikalılardan daha iyi değerlendiriyoruz" diyen Barlas, "Bu şekilde Türkiye'den dünyaya bakarken 2017'nin "Trump'lı Amerika"ya askeri darbelerden daha ciddi siyasi darbeler getireceğini söyleyebiliyoruz" ifadesini kullandı.

Mehmet Barlas'ın "2017 darbenin mi, referandumun mu yılı olacak" başlığıyla yayımlanan (3 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Bir olaya bakarken bulunduğun konum o kadar fazla önem taşıyor ki... Örneğin biz Türkiye'de 2017 yılına ilişkin öngörülerimizi sıralarken, nisan ayındaki anayasa referandumunun sonucunu tahmin etmeye çalışıyoruz.

Buna karşı Washington Post gazetesi muhabirleri 2017'de hangi ülkelerde darbe olabileceğine ilişkin öngörülerini haberleştirirken, Türkiye'yi 5'inci sıraya koymuşlar.



Ülkenin durumu

Washington Post gazetesinin muhabirleri Michael D. Ward ve Andreas Beger haberi oluştururken, o ülkenin liderinin kaç yıldır işbaşında olduğunu, demokratik yolla seçilip seçilmediğini, ülkenin ekonomisinin durumunu, internete ulaşma ve cep telefonuna sahip olmak gibi olguları da hesaba katmışlar.



Rusya 20'nci sırada

Sonuçta Türkiye Burundi ve Tayland gibi ülkelerin arkasından darbe riski en fazla olan ülke konumuna yerleştirilmiş.

Suriye bile Türkiye'nin arkasında yer almış. Mesela Rusya bu listede 20'nci sırada yer alırken, ABD darbe ihtimali olan ülkeler listesinde 102'nci sıraya yerleştirilmiş.

Bu haberi daha etraflı biçimde okumak isterseniz Google'a "Where are coups most likely to occur in 2017"yi yazarak ulaşabilirsiniz.



Kriz yılı mı?

Başta da söylediğim gibi dünyaya nereden baktığınız çok önemlidir. Örneğin biz Türkiye'den dünyaya bakarken şu anda ABD'nin içinde bulunduğu siyasi krizi, galiba Amerikalılardan daha iyi değerlendiriyoruz. Bu şekilde Türkiye'den dünyaya bakarken 2017'nin "Trump'lı Amerika"ya askeri darbelerden daha ciddi siyasi darbeler getireceğini söyleyebiliyoruz.

Ve 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla edindiğimiz deneylere dayanarak, Türkiye'de demokrasinin eskisinden daha sağlam bir zemine oturmuş olduğunu söyleyebiliyoruz.



Referandum sonuçları

Bizim 2017'deki en önemli siyasal olayımız olan referanduma gelince... Bundan önceki tahminlerinde en başarılı araştırmacı olan Adil Gür'ün Akşam'a yaptığı açıklamaya göre seçmenin yüzde 81-82'lik bölümü sandığa mutlaka gideceğini söylüyormuş.

"Evet" oyu vereceklerin önemli bölümü, bunun sebebini "Erdoğan'a duyduğumuz güven" olarak, "Hayır" oyu verecekler ise "Erdoğan karşıtlığı" ile açıklıyormuş. "Evet" oyları % 54 bandında görünüyormuş...