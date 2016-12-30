Sabah: Bakanlar Kurulu toplantısında "IŞİD'in infaz videosu' montaj" dendi

Sabah gazetesi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup iki askeri yaktığı yolundaki iddiasıyla ilgili olarak "Bakanlar Kurulu'nun son yapılan toplantısında DEAŞ tarafından internette yayımlanan görüntüler de tartışıldı. Toplantıda, 'Bu görüntüler ile ilgili tüm teknik inceleme yapıldı. Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmiş' bilgisi paylaşıldı" iddiasını ileri sürdü.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Numan Kurtulmuş, söz konusu iddiayla ilgili olarak "Bu video görüntüleriyle ilgili henüz teyit edilmiş bir bilgi yoktur, olsa kamuoyu ile paylaşırız" demişti. Kurtulmuş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Video yayınlayarak halkı korkutmaya, çaresizliğe itmeye çalışıyorlar. Herkes birbirinden korksun istiyorlar, medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye şu an da DEAŞ'la fiilen savaş halindedir. Oturduğu masada uyduruk görüntülerle Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir"

Zübeyde Yalçın'ın "El Bab'da derin şüphe" başlığıyla yayımlanan (30 Aralık 2016) haberi şöyle:

El Bab'da 16 askerin şehit olmasına neden olan DEAŞ saldırısı ile ilgili yapılan değerlendirmeler, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ankara, askerlerin bulunduğu yerin koordinatlarının terör örgütüne verildiği şüphesini taşıyor.

Göz gözü görmezken

Saldırının olduğu gün hava karlıydı ve göz gözü görmüyordu. Güvenlik ve istihbarat birimlerinde, bu kadar kötü hava koşullarında birkaç metre ötesi bile zor görünürken DEAŞ'lı teröristlerin askerlerimizin yerini elleri ile koymuş gibi bulmasını şüphe verici buldu. Güvenlik toplantılarında, "Bizim askerimiz araçların geldiğini göremezken, DEAŞ'lılar nasıl bu kadar rahat hedefi bulup saldırı düzenleyebilir. Bunu yapabilmeleri teknik olarak imkânsız görünüyor" değerlendirmesi yapıldı. Ankara, tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıyı DEAŞ'ın tek başına gerçekleştirmediğini, askerlerin yer bilgisinin, hatta koordinatlarının teröristlere "birileri" tarafından iletildiği şüphesini taşıyor.

O görüntüler sahte

Bakanlar Kurulu'nun son yapılan toplantısında iki Türk askerine ait olduğu iddia edilen ve DEAŞ tarafından internette yayımlanan görüntüler de tartışıldı. Toplantıda, "Bu görüntüler ile ilgili tüm teknik inceleme yapıldı. Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmiş" bilgisi paylaşıldı.

Fırat Kalkanı'nda 1 şehit, 8 yaralı

'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Suriye'nin El Bab ilçesi Ezrak bölgesinde dün akşam saatlerinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda 9 asker yaralandı. Kilis'e getirilen yaralı askerlerden Uzman Onbaşı Ayhan Güzel (26) sevk edildiği Gaziantepteki hastanede şehit oldu. Ayhan Güzel'in acı haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ailesini yasa boğdu. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın Rakka'daki liderlerinden Ebu Candal el-Kuveyti'nin öldürüldüğünü duyurdu.