Sabah-Atv'de grev var!

Sendikalıların greve çıkacağı Turkuvaz Medya Grubu'nda, insan kaynakları olağanüstü hal ilan etti. Balmumcu'daki Sabah-atv binasında, greve karşı birtakım tedbirler alındı.



Servis şefleri aracılığı ile çalışanlara bugün en geç saat 10.00'da şirkette olmaları talimatı verildi. Bazı servislerde raporlu olduğu için işe gelemeyen çalışanlar bile cuma günü için şirkete çağırıldı.



İnsan kaynakları yöneticileri, servis şeflerine greve çıkacakları ve çıkmayacakları tespit etmek amacıyla bu yola başvurdukları şeklinde açıklama yaptı. Bu duyuruyu Atv'de yapan bir insan kaynakları yetkilisinin çalışanlara, "Grev başladığı saatte işyerinde olmayan, bir dahaki maaşını sendikadan alır" dediği iddia ediliyor.

