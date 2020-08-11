Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Döviz kurları üzerinden oynanan oyunla birlikte, Berat Albayrak sosyal medyada organize bir grup tarafından lince uğradı

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, döviz kurlarının artışını 'kur üzerinden oynanan oyun' olarak değerlendirdiği yazısında, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada organize bir grup tarafından linçe uğradı. AK Parti yöneticileri, milletvekilleri ve dahi medya -birkaç istisna hariç- aradan 24 saat geçtikten sonra reaksiyon gösterebildi. Hele bir kısım iş insanının beyanı ise samimiyet açığı ile maluldü!" ifadelerini kullandı.

Okan Müderrisoğlu, AKP'nin değerler sistemini, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni ve Cumhurbaşkanı'nın politik tercihlerini hedef alan kampanya karşısında otomatik refleksler sergilenmesi gerektiğini savunarak, "Makul bir tepki ve ilkesel duruş için işaret beklenmemeli. Hangi durumlarda? Siyaset yapılan kurumun savunduğu prensipler ile liderliğinin doğrudan ya da dolaylı hedef tahtasına oturtulduğu durumlarda. İlk anların sıcaklığı geçince zaten olayın adı konulur, cevabı fazlasıyla verilir. Nitekim bu örnekte de aynısı oldu." diye yazdı.

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