Sabah: ABD'nin yeni başkanı Trump'ın danışmanı "Gülen'i iade ederiz" demişti!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi tekrar Hillary Clinton'ın 'FETÖ’yü desteklediğini ileri sürerek Donald Trump'ın ABD'nin başkanı olmasıyla Fethullah Gülen’in iadesi yolunun açıldığı görüşünü savundu. Gazeteye göre, Trump’ın Dış Politika Danışmanı Walid Phares, "İade ederiz" demiş, "Trump bu konuyla yakından ilgilenecek" ifadesini kullanmıştı.

Sabah gazetesinden Ragıp Soylu'nun haberi şöyle:

Trump'ın Dış Politika Danışmanı Walid Phares, geçen hafta Sabah'a yaptığı açıklamalarda, Trump'ın darbeye karşı Türkiye'nin yanında olduğunu söylemiş, Gülen'in iade sürecinin şubattan önce ilerleyemeyeceğini fakat yeni başkanın bu konuyla ilgili derinlemesine bilgi alacağını söylemişti. Gülen örgütlenmesinin ABD'deki operasyonlarının yıllar içinde genişlediğini belirten Phares, "Trump'ın darbe sonrasında yaptığı açıklamaları hatırlarsanız Gülen konusunda nerede durduğunu görürsünüz. Türk halkının darbeye karşı durduğunu söyledi. Demokratik yollarla seçilmiş hükümeti destekliyor" dedi.

"Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü kişilerin, Clinton Vakfı'na bağış yapması şoke edici olur"

Phares, ABD'deki Gülencilerin Clinton Vakfı ve Clinton Küresel Girişimi'ne yaptıkları bağışlarla ilgili de "Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü kişilerin, Clinton Vakfı'na bağış yapmış olması şoke edici olur. Trump yönetiminin ilk bakacağı dosyalardan biri bu olacak" dedi.

Seçimin mağlubu Hillary Clinton'ın 2008'den bu yana FETÖ mensuplarıyla yakın işbirliği içinde olduğu biliniyordu. Clinton, FETÖ'nün New York'taki en önemli merkezlerinden biri olan Türk Kültür Merkezi'nde (TCC) bir konuşma yapmış ve FETÖ üyeleriyle de ilişki içinde olmuştu. TCC eski başkanı Recep Özkan'ın, Clinton Vakfı'na bugüne kadar 1 ila 2 milyon dolar arasında bağış yaptığı öğrenilmişti. Vakfın bağışçılar bölümünde yer alan bilgiye göre, Özkan, sadece 2015'in üçüncü çeyreğinde 500 bin dolar ile 1 milyon dolar arasındaki bir meblağı vakfa bağışladı.

Kampanyaya da bağış...

Recep Özkan, eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın politik kampanyası Ready PAC'in de ulusal finans eş başkanlığını yürüttü. Federal Seçim Komisyonu resmi verilerine göre Özkan, Ready PAC aracılığıyla Clinton kampanyası için 2014'te 25 bin dolar ve 2015'te de sadece 30 bin dolar bağışladı. ABD Başkanı Obama için 2012'de en fazla bağış toplayan isimlerden, Gülenci işadamı Burak Yeneroğlu da Ready PAC'e 12 bin 500 dolar yardımda bulundu. Sabah'ın araştırması, 2014 ve 2015 arasında Gülen grubuna yakınlığıyla bilinen ve aralarında Fazlı Çelik, Zafer Akın ve Abdülkadir Veziroğlu gibi isimlerin bulunduğu bağışçıların, Clinton'a topla 73 bin 600 dolar verdiğini gösteriyor. Özkan'ın Clinton kampanyasına yaptığı bağışlarla da bu rakam 100 bin doları geçiyor.

YPG de gözden geçirilecek

Yeni başkan Donald Trump'ın dış politika danışmanı Walid Phares, Trump'ın YPG ile de ilgileneceğini belirterek, "PKK ABD'ye göre bir terör örgütü. PKK ile operasyonel bağı olan her grupla ilgili işbirliği gözden geçirilir. Trump, Suriye'de uçuşa yasak ve güvenli bölge gibi konularda Türkiye ile yakın işbirliği içinde olmak istiyor" demişti.