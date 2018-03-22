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Dünya

Sabah: ABD S-400'e alternatif sunacak

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'yi ziyaret edeceK"

22 Mart 2018 15:03

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaşma imzaladığı S-400 füze savunma sistemlerine karşı ABD'nin kendi teklifini bu ay sonunda Ankara'ya sunacağı ileri sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan haberde üst düzey Amerikalı bir diplomatın, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow'un, Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylediği iddia edildi.

Sabah'tan Ragıp Soylu'ya konuşan ABD'li yetkilinin,Türk-Amerikan Savunma Endüstrisi Diyalogu kapsamında gerçekleşecek ziyarette, Amerikan tarafı S-400'lere alternatif olarak Patriot tipi füze savunma sistemierini içeren bir bir teklif vereceği, kendi tekliflerinden umutlu olduklarını ve ziyaretin zamanlamasının ise bu açıdan çok iyi olduğunu belirttiği aktarıldı.

Türk yetkililer geçen aylarda yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin S-400'e olan ilgisinin ana nedeni olarak ABD Kongresi'nin çıkarttığı zorlukları göstermişti. Amerikalı yetkilinin, Trump yönetiminin silah satışlarını bir dış politika aracı haline getirdiğini, dolayısıyla artık Kongre'den silah satışlarının kolayca geçmesi için çalışacaklarını vurguladığı ifade edildi. Bir Türk diplomatın ise, ziyaretin 31 Mart'ta gerçekleşeceğini belirttiği aktarıldı.

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