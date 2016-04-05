Sabah: 44 FETÖ'cü polis ve Gülen hakkında dava açıldı, kumpasta Uslu, Dumanlı ve Keneş'in imzası var

Sabah gazetesi, Fethullah Gülen cemaati karşıtı olduğu gerekçesiyle bazı gazetecilere kumpas kurulduğu, Emniyet İstihbarat’taki cemaate üye olmayan personelin takip edildiği, devlet sırrı kapsamındaki görüşmelerin ve Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurettin Turan'ın görevde olduğu sürede sahte isimle dinlendiği iddiasıyla sürdürülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, kurulan kumpasta Emre Uslu, Ekrem Dumanlı ve Bülent Keneş’in imzası olduğunu öne sürdü. 44 polis ve Gülen hakkında da dava açıldığı belirten gazete, soruşturmanın bir numaralı şüphelisinin Fethullah Gülen olduğunu vurguladı.

Gazetede Nazif Karaman imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ karşıtı bazı gazetecilere kumpas kurulması, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde FETÖ'ye mensup olmayan bazı personelinin sahte zimmet iddialarıyla takip edildikleri ve devlet sırrı kapsamındaki görüşmelerinin dinlenmesi ile Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurettin Turan'ın görevde olduğu sürede sahte isimle dinlendiği iddialarına ilişkin yürütülen Paralel Yapı soruşturması tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan 548 sayfalık iddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer aldı. İstanbul eski Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ve dönemin İstanbul Organize Şube müdür yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 44 polis şüpheli oldu.

Şüphelilere şu suçlamalar yöneltildi: Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Suç uydurma, Açıklanması gereken gizli bilgileri açıklama, Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, Göreve ilişkin sırrın açıklanması, görevi kötüye kullanma, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etmek gizleme veya değiştirme, gizliliğin ihlali, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, silahlı terör örgütüne üye olma…

Paralel medya ve yargı işbirliği

İddianamede, paralel medya aleyhine yazı yazan bazı gazeteci ve internet sitesi sahiplerine kumpas kurulduğu, bu kumpasın da Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, firari FETÖ yöneticisi ve eski Taraf yazarı Emre Uslu, ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ile aynı gruptan Abdülkerim Balcı ve Celil Sağır'ın 5 Temmuz 2013'te FETÖ karşıtı site ve gazetelerin çalışanları hakkında kurgu suç duyurusunda bulunmaları üzerine gerçekleştirildiği anlatıldı. 17-15 Aralık öncesinde dinlenmeye ve takibe alınan gazeteciler paralel yapının darbe girişimi başarılı olsaydı cezaevine atılacaklardı. İddianamede, dönemin organize şube müdürlüğü çalışanlarının kumpas kurulan gazetecilerle ilgili şikayetlerini almak üzere Ekrem Dumanlı ve bazı Zaman çalışanlarının ayağına kadar gittikleri belirtildi. Ekrem Dumanlı ve şüpheli polislerin telefonlarının olay günü Yenibosna'daki Zaman gazetesi binasında sinyal verdiği belirlenince bu skandalın patlat verdiği belirtildi.

Polislere zimmet yalanı attılar!

Şüpheli polislerin, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün kilit isimlerini sahte bir zimmet iddiası ile takibe alıp devlet sırrı niteliğindeki görüşmelerini dinlediği, böylece kendisine muhalif polislerin, 17 Aralık darbe planından haberdar olup olmadıklarını denetlediği kaydedildi. Dinlenen polis müdürlerinden Ahmet Metin Turanlı, Ahmet Arıbaş, Harun Özkaya, Hakan Bizkevelci, Hafife İsmailoğlu, Sezgin Abalı, Erdal Aydınlık ve Ömer Faruk Ataş iddianamede müşteki olarak yeraldı. Bu polis müdürleri hakkında yürütülen zimmet soruşturması ise takipsizlikle sonuçlandı. Bilindiği gibi dinlenen isimler arasında yer alan İstihbarat Şube Müdürü AhmetArıbaş'ın tutuklanmasına ramak kalmıştı. 17 Aralık Savcısı Celal Kara, Arıbaş'ı ifadeye çağırmış fakat 17 Aralık sonrası göreve getirilen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok engel olmuştu. Başsavcı Vekili İrfan Fidan, İstihbarat Şube görevlilerine ait dinleme kayıtları ve tapeleri savcılık kasasında muhafaza altına aldı. İddianamede şüphelilere yönelik suçlamalar arasında Kartal Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Nurettin Turan'ın görevde olduğu dönemde yasadışı şekilde dinlenmesi de yer alıyor. Nazmi Ardıç'ın savunmasında başkanı dinlediklerini itiraf etmesi fakat bunu yanlışlıkla yaptıklarını iddia etmesi dikkat çekmişti.

Gülen’e tutuklama talebi

İddianamenin sonuç bölümünde ise terör örgütü kurma ve yönetme, casusluk ve darbenin de aralarında bulunduğu birçok suçtan cezalandırılması talep edilen FETÖ lideri Fetullah Gülen hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Gülen hakkında farklı mahkemelerden 23 yakalama kararı olduğu biliniyor. Şüpheliler ilerleyen günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.