Sabah: 17 Aralık'ın emniyet müdürleri Saygılı ve Ardıç hakkında iddianame hazırlandı

Sabah gazetesi, 17 Aralık soruşturması sırasında Mali Şube Müdürü olan Yakup Saygılı ile dönemin Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç hakkında “usulsüz soruşturma yürüttükleri, üst makamlara bilgi verilmesi gerektiği halde bilgi vermedikleri, yok edilmesi gereken bazı dinleme kayıtlarını yok etmedikleri” gerekçesiyle "görevi ihmal" suçundan iddianame düzenlendiğini öne sürdü.

Sabah gazetesinde Dilek Yaman imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

İki müdür şüpheli



Memur Suçları Bürosu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği'nce hazırlanan rapor doğrultusunda 17 Aralık soruşturması sırasında Organize Şube Müdürü olan Nazmi Ardıç ve Mali Şube Müdürü olan Yakup Saygılıiki polis müdürü hakkında soruşturma yürütüyordu. Soruşturma sonucu Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerden Nazmi Ardıç'ın olay tarihinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olduğu, şüpheli Yakup Saygılı'nın ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yaptığı kaydedildi.

Müfettiş raporu delil



İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri'nce 22 Ağustos 2014 tarihli ön inceleme raporu düzenlendiği kaydedilen iddianamede, bu raporda 17 Aralık 2013 tarihli İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturmada üst makamlara bilgi verilmesi gerektiği halde bilgi verilmeden soruşturmanın yürütüldüğü, operasyon yakalamaya dönüştüğünde daire başkanlığına sözlü bildirimde bulunulmadığı kaydedildi. İddianamede, Nazmi Ardıç'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce yürütülen 2012/125043 soruşturma nolu TOKİ konulu soruşturma kapsamında "planlı operasyon bilgi formunu Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı'na gönderilmemesinde" ihmali olduğu belirtildi. Adli Kolluk Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde dikkat çekilen "karşılaşılan suçun işlenmesinin önlenmesinin öncelikli görev olduğu" ibaresine dikkat çekilen iddianamede, şüphelilerin bu hükmü hiçe saydıkları, soruşturma süresi ve sonuçları dikkate alındığında iddia ettikleri suç işlenmeye başlandığı aşamada müdahale edilmeyerek iddia suçun oluşması için bekleyerek görevlerini ihmal ettikleri kaydedildi.

Yasadışı kayıt



Şüpheli polis müdürlerinin CMK'nın 135. maddesinde dikkat çekilen "şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz alınırsa da derhal yok edilir" hükmüne de aykırı işlemler yaptıkları tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli polis müdürlerinin haklarında düzenlenen müfettiş raporu ve valilik soruşturma iznine idare mahkemede yaptıkları itirazların reddedildiği anlatılan iddianamede böylece valiliğin soruşturma izninin de kesinleştiği, iki ismin görevi kötüye kullanmak suçu kapsamında yargılanması talep edildi.