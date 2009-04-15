Saba Tümer'den ilginç itiraf

Selen Görgüzel



İlginç diyalog

Sanatçı Selen Görgüzel Sinop'da çekimleri devam eden 'Zoraki Başkan' adlı dizinin setinde yaşadığı tacizi Saba Tümer'e anlattı. Görgüzel, yaşadığı tacizi anlatırken söze Saba Tümer karıştı ve yaşadığı tacizi anlattı.İşte Tümer'in ağzından o şok sözler; 'Zoraki Başkan' dizisinin yapımcısı Nihat Özcan ve aynı dizide oynayan Ferdi Akarnur'un kendisini taciz ettiğini söyleyen Selen Görgüzel, yaşadıklarını Habertürk'te Saba Tümer'e anlattı. Görgüzel, konunun yargıya taşındığını söylerken, bu tür konularda kadınların biraz daha cesaretli olmaları gerektiğini ifade etti.Bu tür tacizler karşısında insanların susmamaları gerektiğini kaydeden Görgüzel, 'Biraz cesur olsalar, ne kadın olmak zor ne de bu tür olaylar ilginç. Tamam yaşanıyor maalesef; ama artık insanlar, bu konudaki rahatsızlıklarını susmak yerine dile getirseler veya tavır koysalar, bunlar tekrar edemeyecek. Karşı taraf, bu cesareti bulamayacak. İşte diyorlar, 'O sanatçı buna cesaret gösteriyorsa bu da cesaret gösterir; çünkü bu da kariyer yapma aşamasında olan bir oyuncu, dolayısıyla her yola gelir canım mantığını taşıyorlar' Bu yüzü verdikleri için herkesi aynı kefeye koyuyorlar. O yüzü verenleri yapsınlar bana ne yani ama ben bu yüzü veren bir oyuncu olmadım' dedi.Yaşadığı tacizi anlatırken programda yaşanan bir diyalog ünlü programcı Saba Tümer'i de ele verdi.Görgüzel'in yaşadıklarını anladığını söylerken kendisinin de bu tür bir olayla karşılaştığını ağzından kaçırdı. Bu konuda Görgüzel'in kendisine soru sorması üzerine Tümer, konuyu geçiştirdi. İşte canlı yayındaki o ilginç diyalog;: Bir kadın olarak sizi anlıyorum.: Tabii ki karşı tarafta (Saba Tümer'in onlara da söz vermek zorundayım sözlerine ilişkin): Hani daha önce benimde başına geldi aynı şey. Onun için yani hoş bir şey değil.Sizinde mi başınıza geldi böyle bir şey?Aman neyse önemli değil. Nereden çıktı yine ağzımdan (Gülüyor, gözlerini kapatarak kafasını sallıyor) Selen Görgüzel soru sormak istiyor ancak Tümer konuyu değiştiriyor.