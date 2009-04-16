Saba Tümer taciz olayının iç yüzünü anlattı

Programında tacize uğradığını ağzından kaçıran Saba Tümer, ayrıntıları anlattı



Saba Tümer’le Bu Gece” programının önceki günkü konuğu ’Zoraki Başkan’isimli dizinin setinde tacize uğradığını iddia eden oyuncu Selen Görgüzel ’di. Oyuncu Görgüzel, başından geçenleri anlatırken Saba Tümer’in ağzından “Ben seni çok iyi anlıyorum, aynı şey benim de başıma geldi” sözleri döküldü. Canlı yayında ağzından kaçan bu sözler üzerine ne yapacağını şaşıran Tümer, konuyu hemen kapattı. Kafaları karıştıran bu itirafla ilgili Vatan gazetesiyle olan röportajında Tümer kendisini kimlerin taciz ettiğini açıkladı



Psikolojim bozuldu



“Bahsettiğim olayı kafamdan tamamen çıkartmıştım. Ta ki Selen’in (Görgüzel) programda anlattıklarına kadar. Evet ben de iki kez sözlü, bir kez de fiziksel tacizle karşı karşıya kaldım. Fiziksel taciz 2 yıl önce yazın başıma geldi. Mutaassıp bir ailenin oğlu olan ünlü bir iş adamı, arabasıyla beni evime bırakıyordu. Biraz alkollüydü. Arabasını durdurup beni öpmeye kalkıştı. Arabadan atlayıp, titreyerek kaçtım. Birkaç hafta bu olayın etkisinden kurtulamadım. Gerçekten çok korkunç bir şey. İnsanın psikolojisi bozuluyor...”



Tümer “Sözlü tacizler kimden oldu?” sorusuna ise “Biri oyuncuydu, diğeri de televizyoncu ama isimlerini asla açıklamam” diye cevap verdi.



Öpmeye, ellemeye çalışmanın yanlış anlaması olur mu!



TRT adına çekilen “Zoraki Başkan” dizisinin yapımcısı Nihat Özcan ve oyuncusu Ferdi Akarnur tarafından taciz edildiğini iddia eden Selen Görgüzel, Habertürk’te Saba Tümer’in programında taciz skandalıyla ilgili şunları söyledi: “Yapımcı Nihat Özcan, konuşmak için beni odasına çağırdı. Ancak tavırlarından rahatsız olduğumdan diğer yapımcı Oğuz Bey’i de yanıma alarak odasına gittim. Az sonra Oğuz Bey bir şekilde odadan çıkarıldı. Bekliyorum yani, bir şekilde öyle bir potansiyel var. Alkol ikram etti ’kullanmıyorum’ dedim. Konular sektöre, diğer oyuncu arkadaşlarıma falan yayıldı. Nihat Bey çok teşekkür ederim, sizden öğreneceğim çok şey var. Artık odama gitmek istiyorum’dediğimde oturmamı istedi.



Saçımdan tuttu



Odadan çıkarken saçımdan tutup rahatsız edici hareketlerde bulundu ve ’Bu da asılmak oluyor’diye açık açık söyledi. ” Evet şu anda asıldınız bana “ deyip odasından çıktım ancak telefon ederek ısrarla geri çağırdı . Ben kabul etmeyince de dosyamın kapandığını söyledi.



Meğer şakaymış!



Olay basına yansıdıktan sonra Ferdi Bey beni aradı, telefonlarını açmayınca da ’Cesaret edemiyorsun galiba açmaya’diye mesaj attı. Ardından da ’Şakalaşmıştık biz seninle’diye geri vites mesajlar attı. Ama bu kadar şey yaşadıktan sonra, herhangi bir şakaya tahammül edemeyecek kadar olayın ciddiyetindeyim. İnsanın bir takım yerlerini ellemek ve öpmeye çalışmanın şakası ve yanlış anlaşılma ihtimali olamaz. Ayrıca 10 yaşında bir kızım var. Dolayısıyla bir seti ’aman reklam yapayım, isim yapayım’diye bırakacak lükse sahip değilim zaten. Benim, açıklamalarımı doğrulayan setten bir kişi de işten çıkarıldı. Nihat Bey keşke beni arayıp bir özür dileseydi. Olay kapanmazdı ama en azından bu kadar çirkinleşmezdi.”

