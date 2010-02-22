Saba Tümer RTÜK'ü ikiye böldü

T24 -

Başkan karşı çıktı

‘’Genel ahlak bozulmaz"

RTÜK bu amaçla kuruluştan savunma istedi. Savunma yeterli bulunmazsa Fox TV’deki ‘’Bizden Kaçmaz’’ programına ‘’Yayın durdurma’’ cezası verilecek. Ancak Başkan ve üyeler, ceza konusunda ikiye bölündü.Gazeteport’un edindiği bilgiye göre RTÜK’ün son toplantısında Fox TV’de 28 Ekim 2009’da yayınlanan “Bizden Kaçmaz” programı ele alındı. Programda, Saba Tümer’in göğüsleri ile Yağmur Ünal’ın bacaklarına zoom yapılıp, ok işareti konulduğu, bunun da yasanın hem ‘’Genel ahlâk’’ hem de ‘’İnsan onuruna ve temel insan haklarına aykırılık’’ maddesine aykırı olduğu vurgulandı.Ancak RTÜK Başkanı Davut Dursun ile üyelerden Tahsin Fendoğlu ve Vahap Darendeli bu karara ‘’İnsan onuru açısından ceza’’ nedeniyle çıktı. Üç üye, genel ahlak maddesinden cezayı yeterli buldu. Hülya Alp ve Mehmet Dadak ise genel ahlaktan değil, insan onurundan ceza verilmesini savundu. Başkan Dursun yazdığı muhalefet şerhinde şöyle dedi:‘’Saba Tümer ile bir akşam yemeği çıkışı yapılan söyleşide, sunucunun çamaşır kullanmaması nedeniyle vücudunun belli olması öne çıkarılmış, göğüs bölümü oklar, kalp ve oval şekiller içine alınarak, özel olarak dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Yağmur Ünal’ın ise taksiye binerken isteği dışında açılan bacakları sergilenmiş ve kaza ile açılan bölge daire içine alınmıştır. Görüntüler genel ahlaka aykırıdır ancak, insan onuruna ve temel insan haklarına saygı ilkesi ile ilgisi yoktur’’Üyelerden Hülya Alp ise ‘’Gece 22.58’de ve korumalı saatte yer alan yayında, genel ahlak değil, insan haklarına saygılı olunması ilkesi ihlal edilmiştir. Kadının çıplaklığının sergilenmesi ile, toplumun genel ahlakının bozulacağı iddiası, genel ahlak sorunu değil; insan onuru perspektifinde ahlaki bir sorundur. Kaza ile ortaya çıkan ve bir kadının özeli sayılan pozisyon, onun nezdinde tüm kadınların onuru yok sayılarak, özel vurgularla görüntülenmiştir.’’ dedi.Üyelerden Tahsin Fendoğlu da genel ahlak cezasına katılırken, insan onuruna aykırılıktan cezaya karşı çıktı. Mehmet Dadak ise, cezanın genel ahlaktan değil, ‘’İnsan onuru ve insan haklarına aykırı, kasti, reyting amaçlı yayın’’ nedeniyle verilmesini istedi. Vahap Darendeli de genel ahlaktan ceza verilmesini onaylarken, yayının insan onuru ve saygınlığını zedeleyecek bir nitelik taşımadığını vurguladı.