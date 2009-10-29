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Saba Tümer: Arda'yı değil Alex'i seçerdim!

Galatasaray camiasında kaybedilen Fenerbahçe derbisinin şoku sürerken, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

29 Ekim 2009 02:00

Galatasaray camiasında kaybedilen Fenerbahçe derbisinin şoku sürerken, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın, sunucu Saba Tümer'le aşk yaşadığı için performansının düştüğü öne sürüldü. Tümer'in iddialara yanıtı ise esprili oldu: "Hasta Galatasaray'lıyım, öyle bir gücüm olsa, Arda'yı değil Alex'i seçerdim."

3-1 Fenerbahçe yenilgisine, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın aşk hayatı yüzünden yaşadığı form düşüklüğünün neden olduğu ileri sürüldü. Hürriyet gazetesinin haberine göre, kulislerde, Turan'ın ünlü sunucu Saba Tümer ile birlikte olduğu, bu ilişki yüzünden de performansının düştüğü söylentisi dolaşmaya başladı. Genç futbolcuyla aşk yaşadığı söylenen 'Bayan kahkaha' lakaplı Saba Tümer ise, iddialara esprili bir yanıt verdi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Tümer, "Gerçekten bıktım bu dedikodulardan. Ben çok koyu bir Galatasaray'lıyım. Performans düşürecek gücüm olsaydı, o maçın sonucu çok farklı olurdu. Arda'yı değil Alex'i tercih ederdim, sonra da Galatasaray maçı 10-0 alırdı! Bu yazılanlara artık neremle güleceğimi bilmiyorum. Bu haberlere bırakın gülmeyi, anırıyorum artık!" dedi.

Arda'yla aramızda maalesef bir aşk yok

Arda Turan'la arkadaş olduklarını belirten Saba Tümer, sözlerine şöyle devam etti: "Arda çok sevdiğim bir arkadaşım ve maalesef aramızda aşk meşk yok. Bu
benim kaderim midir nedir, bilemiyorum. Programıma gelen tüm konuklarla aşk yaşadığım söyleniyor. Konuk listesini vereyim de haftalık yazsınlar bu aşkları. Ne kadınmışım ben yahu!" Ünlü sunucu, çıkan haberlerden sonra Arda Turan'ı aradığını ancak ulaşamadığını da söyledi: "Bu aşk söylentileri nedeniyle kendisini aradım ama antrenmandaydı sanırım, telefonu açmadı. Kendisini canlı yayına alıp, gerçek durumu bir de ona soracağız.

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