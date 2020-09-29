Saatte 240 kilometre hız yaparken makas atan rapçi Lil Yachty gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

ABD'li rapçi Lil Yachty, Atlanta'da bir otobanda saatte 240 kilometre hız yaptıktan sonra gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada 21 Eylül'de Georgia Eyalet Polisinin otoyolda çok hızlı giden 2020 model bir Ferrari F8 gördüğü belirtildi. Arabanın saatte 240 kilometrenin üstünde gittiği ve makas attığı ifade edildi.

Polisler sonunda arabayı durdurdu. Sürücü koltuğundaki Lil Yachty'ye tehlikeli şekilde araç kullanma ve aşırı hız yapma suçlamaları yöneltildi.

Polis, Ferrari'nin Yachty'nin bir arkadaşına teslim edildiğini, rapçininse Atlanta City Cezaevi'ne götürüldükten bir süre sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Yachty, pazartesi günü bir Instagram paylaşımında bulunarak, "Hapiste değilim" yazdı.

Polis, Yachty'nin hız yaptığı anların görüntülerinin olduğunu ancak dava devam ettiği için paylaşılmayacağını söyledi.