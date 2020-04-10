Saatte 209 kilometreyle giderken yakalandı; "Koronavirüs'e yakalanmamaya çalışıyorum" dedi

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Britanya'da Londra'ya bağlı Surrey bölgesinde bir şoför, saatte 209 kilometre hız yaparken polise yakalandı. Hız limitini fazlasıyla aşan şoför, "Koronavirüs'e yakalanmamaya çalıştığını" söyledi.

Surrey polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir memur, M25'te saatte 130 mil (209 KM) hızla giden bir aracı durdurdu. Şoför, 'Neden hız yapıyorsun?' sorusuna 'Ne kadar hızlı gidersem Koronavirüs'e yakalanma ihtimalimin o kadar düşük olduğunu düşündüm' yanıtını verdi. Şoför, mahkemeye verildi" ifadeleri yer aldı.

Britanya genelinde polis güçleri bazı şoförlerin boş yollardan faydalanarak aşırı hız yaptığını" ifade etmişti.