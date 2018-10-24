Saatli ailesinin gelini ve torunu, belediye başkanlığında rakip oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çeşme ilçesinde yaşayan Saatli ailesinden 2 kişi, CHP\'den belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu. Ailenin gelini Gülseli Saatli (59) ile torunu Onur Saatli (37), birbirine rakip oldu.

İzmir\'in turistik ilçesi Çeşme\'de belediye başkanlığı görevine Saatli ailesinden 2 kişi talip oldu. CHP\'ye aday adaylık dosyasını teslim eden inşaat mühendisi Gülseli Saatli, eşi İbrahim Saatli\'nin amcasının torunu bankacı Onur Saatli\'ye rakip çıktı. Çeşme\'de belediye başkanı olmak isteyen Gülseli ve Onur Saatli, tatlı yarış içinde olduklarını söyledi. Gülseli Saatli, CHP\'de mahalle temsilciliğinden başlayarak, 2 dönem ilçe kadın kolları başkanlığı görevini yürüttüğünü, bilgisine ve tecrübesine güvendiğini belirtti. Çeşme\'yi halkla birlikte yöneteceklerini kaydeden Saatli, \"Çeşme yarımadasını iyi bilen, doğaya saygılı, çevresel dokuyu korumaya kararlı olarak tarıma, turizme, spor ve eğitime gereken önemi vereceğim. Hesap verebilen bir belediye başkan aday adayı olarak yola çıktım\" dedi.

\'BİRBİRİMİZİ KIRMAYACAĞIZ\'

Onur Saatli de Gülseli Saatli ile aday adaylığı sürecinde rakip olduklarını; ancak birbirlerini kırmadan yarışacaklarını söyledi. Gülseli Saatli\'nin CHP\'ye çok kıymetli hizmetlerinin olduğunu aktaran Onur Saatli, \"Rekabet güzel şeydir. Demokrasiye inanıyorsak rekabeti kabul edeceğiz. Çözüm odaklı, daha yaratıcı fikirler için çok sesliliğe ihtiyaç var\" diye konuştu.

Uzun yıllardır partinin yönetim kademelerinde politika yaptığını dile getiren Saatli, \"Gelinen noktada ilçemizin sorunlarına, halkın taleplerine kayıtsız kalamazdık. Genç, dinamik, yeni yüzlerin yer aldığı ekibimle birlikte mali ve idari disiplini sağlamak, proje ve hizmet üretmek için CHP\'den Çeşme Belediye Başkanlığı\'na aday adayı oldum\" dedi.

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