Saatlerle yarışan 10 aylık bebek, kalp nakliyle hayata tutundu

Kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye yatırılan 7 kiloluk, 10 aylık Beytullah bebek, kalp nakliyle hayata tutundu.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Beytullah bebek, doğduktan sonra sürekli enfeksiyon hastalıklarına yakalanması, nefes darlığı çekmesi ve düzenli beslenememesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde bebeğin kalbinde sorun olduğu belirlendi. Sinop’ta yaşayan aile Beytullah bebeği alarak, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Bebeğe yapılan tetkiklerin ardından kalp yetmezliği teşhisi konuldu. İlaçla tedaviye cevap vermeyen Beytullah bebek için kalp nakli alarmı verildi.

Askeri uçak ayarlandı

Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi, Beytullah bebek için uygun kalp bulunduğunu gece saat 24.00 sularında hastaneye ve doktorlara bildirdi. Saatlerle yarışan doktorlar, 2 ekibe ayrıldı. Ekibin biri gece saat 02.30’da yola çıkarak İstanbul’daki özel bir çocuk hastanesine gitti, kalbi inceledi. Bu sırada ikinci ekip, İstanbul’dan gelen “uygun” mesajının ardından Ankara’da Beytullah bebeği ameliyata hazırlamaya başladı. Kalbi almak için, durdurduktan sonra en geç 4 saat içinde naklin gerçekleşmesi gerekiyordu. Hızlı bir şekilde alınan kalp askeri uçakla Ankara’ya yetiştirildi. Kalp cerrahı Doç. Dr. Ümit Kervan, yaşananları şöyle anlattı: “Beytullah 3-4 aydır bekliyordu. Bu kadar küçük yaşta bebeklere kalp nakli çok zor bir iş. Bundan önce 2 yaşa kadar kalp nakli yapmıştık ama bu ilk defa oldu. Bağışlayıcı ailenin bebeği de 10 aylık. Kilo ve boyu da tam uygun oldu. Daha önce yemek yiyemeyen çocuk şimdi biberonu elinden bırakmaz oldu. Birkaç güne kadar da servise çıkaracağız.”

800 hasta bekliyor

Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Paç, organ bağışının artmasıyla nakillerin de artacağına dikkat çekerek, “800 kişi kalp için sıra bekliyor. Bunların 30’u çocuk. Çocuk kalp bağışı çok az. Yılda 50’ye yakın yapay kalp takıyoruz. Yılda 13-14 kalp nakli yapıyoruz. Bu sayı çok yetersiz. En önemli problem aileleri ikna etmek. Bağışlar yeterli düzeyde olsa bekleyenleri hayata bağlayabiliriz. Canlıdan alınan bağış, ölüden alınandan fazla” dedi.