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Yaşam

Saatlerinizi geri aldınız mı?

Yaz saati uygulaması, sona erdi. Saatler sabaha karşı saat 04.00’te saatler bir saat geri alındı.

26 Ekim 2008 03:00

Yaz saati uygulaması, sona erdi. Saatler sabaha karşı saat 04.00’te saatler bir saat geri alındı.

Bakanlar Kurulu’nun yaz saati uygulamasının sona erdirilmesiyle ilgili kararı, 23 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yaz saati uygulamasına 30 Mart 2008 tarihinde geçilirken saatler 03.00’de bir saat ileri alınmıştı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da 26 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Buna göre yaz saati, bir başka deyişle ileri saat uygulaması, 30 Mart 2008 tarihinde saat 03.00’de saatlerin bir saat ileri alınarak 04.00’e getirilmesiyle başlarken, bu gece saat 04.00’de 1 saat geri alınmasıyla sona erdi.

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