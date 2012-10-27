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Yaşam

Saatlerinizi geri aldınız mı?

'İleri saat' uygulaması, bu gece saat 04:00’de saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erdi

27 Ekim 2012 12:27

Yaz saati uygulaması bu gece sona erdi.

Yaz saati uygulamasına 25 Mart 2012 tarihinde geçilmiş ve saatler 03:00’te bir saat ileri alınmıştı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da 13 Mart 2012 tarihli resmî gazetede yayımlanmıştı.

Buna göre yaz saati, bir başka deyişle “ileri saat’’ uygulaması, bu gece saat 04:00’de saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erdi.

Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacını taşıyor.

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