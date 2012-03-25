Saatlerinizi 1 saat ileri aldınız mı?

Yaz saati uygulamasına geçildi. Saatler gece saat 03.00'da bir saat ileri alındı.

Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece, 03.00'de saatler bir saat ileri alındı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya iliş Bakanlar Kurulu Kararı 13 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karar çerçevesinde, bütün yurtta saatler, 25 Mart Pazar günü saat 03.00'de bir saat ileri alınacak. Saatler, 28 Ekim 2012 Pazar günü saat 04.00'de tekrar geri alınacak.

Yaz saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacını taşıyor. Ayrıca, yaz saati uygulamasıyla, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebinin (puant gücü) azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'de yaz saati uygulaması, AB ülkeleriyle eş zamanlı olarak Mart ayının son Pazar günü başlayıp, Ekim ayının son Pazar günü bitiyor.