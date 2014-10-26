Saatlerinizi geri aldınız mı?

Bu gece saat 04:00'ten itibaren kış saatine geçiş uygulaması için saatler bir saat geri alındı. Saatlerinizi geri almayı unutmayın.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 31 Mart Pazartesi günü 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmıştı. Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatler bu yıl ise 26 Ekim'de 04.00'ten itibaren bir saat geri alındı.

Türkiye 'de yaz uygulaması ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. Böylece 7 ay süresince ileri saat uygulaması yapılıyor. Saat değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, AB 'deki düzenlemeyle paralel yapılıyor.

İlkbaharda başlayıp sonbaharın ortasında biten 7 aylık uygulama ile 800 milyon-1 milyar kilovatsaat arasında elektrik tasarrufu yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarı orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yıllık üretimine karşılık geliyor.

Memurun çalışma saati de değişti

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/5883 sayılı Kararı gereğince; 26 Ekim 2014 tarihinden itibaren ülke genelinde geri uygulamasına geçilecektir. Gün ışığından daha fazla yararlanıp enerji tüketiminin azaltılmasının yanı sıra Sabah-akşam zamanındaki trafik yoğunluğu da dikkate alınarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi gereğince ilimizde mesailer, 27 Ekim 2014 Pazartesi gününden itibaren 08.00-12.00, 12.30-16.30 olarak uygulanacaktır” denildi.