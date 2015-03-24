Saatler ne zaman ileri alınacak?

29 Mart pazar gecesi (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) günışığından daha fazla yararlanmak için yaz saati uygulamasına geçilecek.

Her yıl kafa karışıklıklarına neden olan uygulamaya göre 29 Mart 2015'te saatler sabaha karşı 3'te 1 saat ileri alınacak.

Yine günışığından daha fazla yararlanılması amacıyla 26 Ekim pazar günü saatler 1 saat geri alınmıştı.

16 Şubat 2014 tarih ve 28915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında uygulamanın amacı, 'gün ışığından daha fazla yararlanmak' olarak belirtiliyor.

İlk Benjamin Franklin başlattı

ABD'li mucit Benjamin Franklin'i hepimiz Amerikan dolarındaki görseliyle tanıyoruz. Oysa o "Erken yatıp erken kalkmak, kişiyi sağlıklı, zengin ve akıllı yapar" özdeyişinin sahibiydi. ABD'li mucit Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için imzasız bir mektup yayımladı. 1784 yılındaki bu vergi, panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle uyandırmak gibi önerile içermekteydi. Sonradan da saatlerin kışın geri alınmasıyla gün ışığından daha çok faydalanılacağını ispatlayarak bu işin mucidi olarak tarihe geçti.