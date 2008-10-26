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Sağlık

Saatler geri alındı depresyona dikkat!

Türkiye, dünyanın birçok ülkesi ile birlikte dün, yaz saati uygulamasını bitirdi ve saatleri 1 saat geri aldı. Ancak uzmanlara göre, bu uygulama birçok sorununu da beraberinde getiriyor.

26 Ekim 2008 03:00

Türkiye, dünyanın birçok ülkesi ile birlikte dün, yaz saati uygulamasını bitirdi ve saatleri 1 saat geri aldı. Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacıyla yapılıyor. Ancak uzmanlara göre, bu uygulama birçok sorununu da beraberinde getiriyor.

Depresyon hastalarına alternatif tedavi müjdesi

Mevsimsel depresyon daha çok kadınlarda görülüyor

Bunların en başında da, uygulamanın başlarında erken kararan havanın getirdiği kazaların artması ve tabi ki, kısalan günler nedeniyle özellikle çalışanlarda görülen kış depresyonu. Kış mevsiminin gelip, bir de kış saati uygulamaya başlayınca, birçok insanda nedeni belli olmayan yorgunluk, kendini kötü hissetme ve mutsuzluk baş gösteriyor. Uzmanlar, bu hali, Mevsimsel Depresyon (Seasonal Affective Disorder-SAD) olarak adlandırıyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlası, kış aylarının başında belli derecelerde, SAD’e yakalanabiliyor. Bunun nedeni güneş ışığının azalmasının vücudun uyku hormonu olan Melatonin’i daha fazla salgılaması ve mutluluk hormonu seratoninin düşmesi. Psikologlara göre, SAD’in belirtileri şöyle: Uyuşukluk, sürekli uyku halinde olma, sabahları zor uyanmak, konsantrasyon ve dikkat eksikliği ve hayattan daha az zevk alma hissi.

Kazalar artacak

ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma saatlerin geri alınmasından sonra trafik kazalarında 3 kat artış olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bunu güneşin erken saatte batmasına bağlıyor ve saat 18:00 sularında trafikte yaşanan karmaşanın kazalara yol açtığını söylüyor. Önceki yılların kasım ayıyla (saatlerin geriye alındığı tarih), nisan ayı (saatlerin ileriye alındığı tarih) ölüm oranlarını karşılaştıran uzmanlar, saat 18:00’da yayaların araç çarpması sonucu hayatını kaybetme riskinin en az 3 kat arttığını hesapladı. İngiltere polisinin yaptığı diğer bir araştırmaya göre, kış saati uygulaması, hırsızlık ve yan kesicilik suçlarını da arttırdığını ortaya koydu.

Kış depresyonunu önlemenin yolları

Uyanır uyanmaz perdeleri açın

SAD’in başlıca nedeni, güneş ışığının azalması olduğu için, uzmanlara göre, ne kadar güneş ışığına maruz kalırsanız, depresyonu yenmeniz o kadar kolaylaşıyor. Bunun için, sabahları vücut saatinizin de “uyanması” için, ilk iş olarak perdeleri açın. Eğer, hava kapalı veya erken saatte uyanıyorsanız, lambaları yakın.

Kahvaltıda greyfurt suyu için

Greyfurt, portakal ve limon gibi narenciyelerin kokusu, uyanmanızı kolaylaştırıyor. Ayrıca içerdikleri C vitamini, vücudun enerjisini toplamasına yol açıyor. Ayrıca, kahvaltıda tüketilecek peynir, süt ve yumurta gibi proteinli besinler konsantrasyonu toplamada yardımcı oluyor.

Yeşil çay ve egzersiz

Yeşil çay metabolizma ve kan dolaşımını artırıyor. Ayrıca vücudun kalori yakmasına da neden oluyor. Ayrıca, spor yapmak da mutluluk hormonu seratonin salgılanmasını artırıyor.

Uykunuzu düzene sokun

Günde ne çok ne de fazla, 8 saat uyumaya çalışın. Yatma ve kalkma saatinizi belirleyin ve bunlara uymaya çalışın. Düzensiz uyku, melatonin hormonunun artmasına ve sürekli uyku haline neden olabiliyor.

(Vatan)

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