Saatler ekim ayında geri alınacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, insan psikolojisine olumsuz etkide bulunduğu gerekçesiyle 2013 yılında son vermeyi planladığı ileri-geri saat uygulaması, teknik nedenlere bağlı olarak 1 yıl daha ertelendi.

Saatler, 2014 yılının mart ayında son kez ileri alınarak sabitlenecek. Enerji Bakanlığı'nda, yeni saat uygulamasıyla ilgili olarak yasa tasarısı taslağı hazırlığı sürüyor.

1925 yılında çıkarılan ‘Günün Yirmi Dört Saate Taksimine İlişkin Yasa'da değişiklik öngörülen düzenleme, mevcut yasada bulunan "Grinviç'e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin saatleri için esas alınır" ifadesi "Grinviç'e göre kırk beşinci derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır" yönünde değiştirilecek. Böylece saat hesaplamasında İzmit'in üzerinden geçen 30. boylam (GMT+2) yerine Iğdır'dan geçen 45. (GMT+3) boylam esas alınacak. Böylece, 60 dakikalık saat farkı oluşacak.



Yeni uygulama 2014'te



Enerji Bakanlığı kaynakları, yasayla ilgili hazırlıklar nedeniyle saatlerin, 2013 yerine 2014 yılı mart ayında "sabitleneceğini" söyledi.

Bakanlık kaynakları, bu ay sonunda 27 Ekim'i, 28 Ekim pazara bağlayan gece, saatlerin bir saat geri alınacağını belirterek, "2013 yılının mart ayında saatler 1 saat ileri alınacak. Aynı yılın ekim ayında geri alınacak" dedi.

Kaynaklar, 2014 yılının mart ayında son kez saatlerin bir saat ileri alınarak sabitleneceğini söyledi.

Türkiye'nin referans meridyeninin 45. boylama alınmasıyla birlikte bazı ülkelerle saat farkı daha da açılacak.

Türkiye'nin halen Doğu Avrupa ülkeleriyle saat farkı bulunmuyor.