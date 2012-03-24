Saatler 1 saat ileri alındı

T24 - Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ileri saat (yaz saati) uygulaması kapsamında saatler bir saat ileri alındı.



Kış saati uygulamasına 30 Ekim 2011 tarihinde geçilirken saatler 04.00'de bir saat geri alınmıştı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da 13 Mart 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karar çerçevesinde, bütün yurtta saatler, gece saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alındı. Saatler, 28 Ekim 2012 Pazar günü saat 04.00'den itibaren de geri alınacak.

Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacını taşıyor. Ayrıca, yaz saati uygulamasıyla, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebinin (puant gücü) azaltılması hedefleniyor.

697 sayılı Kanunun 3097 sayılı Kanuna değişik 2. maddesi ''Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınıyor. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir'' hükmü gereğince, yaz saati uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında yaz saati uygulaması, AB ülkeleriyle birlikte mart ayının son pazar günü başlayıp, ekim ayının son pazar günü bitiyor. Yaz saati uygulamasıyla, her yıl, ''orta ölçekli'' bir hidroelektrik santralinin yıllık üretimi kadar tasarruf sağlanıyor. İleri saat uygulamasıyla işe erken başlamak ve çıkmak, aydınlatma, ısıtma, soğutma açısından önem taşıyor.

Öte yandan tüm yıl ileri saat uygulamasında kalınması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir çalışma yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, enerji açısından bakıldığı zaman sürekli yaz saati uygulamasının doğru olduğuna inandıklarını belirterek, ''Konuyu Bakanlar Kurulu'nda sundum. Başbakanımız bunun toplumu nasıl etkileyeceği konusunda üzerine görev düşen bakanlıklarla beraber bir çalışma yapıp, tekrar sunmamızı istedi. İlgili bakanlıklarla yapacağımız çalışma yetişirse bir sonraki Bakanlar Kurulu'nda sunacağız, olmazsa ondan sonrakinde bilgi vereceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.

Yaz saatinin sürekli olarak uygulanmasının yıllık en az 200 megavatlık bir santral kurmak anlamına geldiğine dikkati çeken Yıldız, bankacılık, Avrupa ülkeleri, iletişim, eğitim ve hava yollarının bağlantıları açısından da konunun değerlendirileceğini, ondan sonra da bir karar alınacağını ifade etmişti.