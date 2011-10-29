Saatler bu gece 1 saat geri alınıyor

T24 - ''Kış saati'' uygulaması bu gece sona eriyor. Saatler, sabaha karşı saat 04.00'te 1 saat geri alınacak.



28 Mart pazartesi günü saat 03.00'te tüm yurtta saatlerin bir saat ileriye alınmasıyla başlayan ileri saat uygulaması sona eriyor.



Bu gece, saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçilecek.



Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak yapılan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önerisi ile ileri veya geri saat uygulamasına her yılın Mart ve Ekim ayının son pazar günü başlanıyor.



