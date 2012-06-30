Saatler bir saniye ileri alınıyor

Bu gece saatler 1 saniye ileri alınıyor. Atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen atom saatine dünyanın yavaşlayan devriyle uyumlu ilerlemesi için bir saniye eklenecek.

Bu ayarlama için bu gece atom saati Greenwich Gözlemevi saatine göre gece yarısı olmadan önce bir saniye ileri alınacak. Tüm dünyanın saatlerini ayarlamak için kullanılan atom saatindeki düzenleme yapılmazsa yıllar sonra güneşin batışı öğlen vaktine denk gelecek.

BİLGİ: Atom saatleri 1950’lerden beri uzay araştırmaları, astronomi, yapay uyduların yörüngelerine oturtulması, navigasyon ve bir çok bilimsel araştırmalarda kullanılıyor