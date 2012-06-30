T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Saatler bir saniye ileri alınıyor

Bu ayarlama için bu gece atom saati Greenwich Gözlemevi saatine göre gece yarısı olmadan önce bir saniye ileri alınacak

30 Haziran 2012 15:53

Bu gece saatler 1 saniye ileri alınıyor. Atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen atom saatine dünyanın yavaşlayan devriyle uyumlu ilerlemesi için bir saniye eklenecek.

Bu ayarlama için bu gece atom saati Greenwich Gözlemevi saatine göre gece yarısı olmadan önce bir saniye ileri alınacak. Tüm dünyanın saatlerini ayarlamak için kullanılan atom saatindeki düzenleme yapılmazsa yıllar sonra güneşin batışı öğlen vaktine denk gelecek.

BİLGİ: Atom saatleri 1950’lerden beri uzay araştırmaları, astronomi, yapay uyduların yörüngelerine oturtulması, navigasyon ve bir çok bilimsel araştırmalarda kullanılıyor

ETİKETLER

saatgreenwitchatom

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24