Saatler ne zaman geri alınacak?

2014 yılı için kış saati uygulaması belli oldu. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 31 Mart Pazartesi günü 03.00'ten itibaren 60 dakika ileri alınan saatler, 26 Ekim Pazar günü 04.00'ten itibaren 60 dakika geri alınacak.

Diğer ülkelerle beraber yapılıyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye'de yaz saati uygulaması ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. Böylece 7 ay süresince ileri saat uygulaması yapılıyor. Yani saat için esas alınan 30 nolu meridyenken 45 nolu meridyen oluyor.Kış mevsiminin başlamasına 1 ay kala ulusal saatlere esas meridyen, 45 nolu meridyen yerine 30 nolu meridyen olarak belirleniyor. Saatlerin geri alınması ise 5 ay sürüyor. Saat değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, yaz saati uygulamasını kullanan başta AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle beraber yapılıyor.

Yaz ve kış saati uygulamasının tarihçesi

20. yüzyılın başlarında İngiliz avukat William Willett, atına atlar ve yaz sabahı bir kasabadan diğerine gider. Kasabaya vardığında ışıkların yandığını ama dükkanların panjurlarının kapalı olduğunu görür. Bu israfı gazetede dile getirir ve haberden sonra İngiliz Parlamentosu her yıl nisan aylarında Pazar günleri saatleri 20 dakika ileri, Eylül’de ise geri almayı kararlaştırır. 1910 yılında ‘Işık tasarrufu bölgeleri’ adıyla yasalaşır ve 1916 yılında 20’şer dakikalık süreler nisan ve eylül aylarında 60 dakika olarak yeniden düzenlenir.

İngiltere’den sonra, yaz saati uygulamasına geçen ikinci ülke Almanya oldu. Fransa’nın ise bu uygulamaya geçiş sebebi oldukça ilginç. Fransa, uygulamaya savaştaki askerlerinin daha iyi uyuması ve güç toplaması için kabul etti. İngiltere’de Petts Wood’da avukat William Willett’ın heykelinin altında şu cümle yazar. "Yaz saatinin yorulmaz savaşçısı".