Saatinizi geri aldınız mı?



T24- “Kış saati” uygulaması, 30 Ekim 2011 Pazar günü başlıyor. Kış saati uygulaması kapsamında, saatler, bir saat geri alındı.





Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ve 28 Mart pazartesi günü saat 03.00'te tüm yurtta saatlerin bir saat ileriye alınmasıyla başlayan ileri saat uygulaması, 04.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erdi.

Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak yapılan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile ileri veya geri saat uygulamasına her yılın Mart ve Ekim ayının son pazar günü başlanıyor.