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Yaşam

Saatiniz sizi 'uzaylı' yapacak

İsviçreli saat firması Romain Jerome’un Moon Dust DNA adlı koleksiyonu uzayla alakası olan parçalardan üretiliyor

20 Kasım 2008 02:00

Gerçek ay tozu, Apollo 11 uzay mekiğinin, Soyuz uzay aracının ve ISS(International Space Station) görevinde giyilen uzay kıyafetinin parçalarından oluşan bir saat kullanmak istemez misiniz?

İsviçreli saat firması Romain Jerome’un Moon Dust DNA adlı koleksiyonu uzayla alakası olan parçalardan üretiliyor.

Moon Dust DNA adlı saatin kadrajının içi ay taşlarının kumlarından, metal aksamlar Apollo 11’den, kayış işe ISS görevi sırasında giyilen giysiden oluşuyor. Farklı modellerde üretilecek saatlerin fiyatı $15.000 ile $500.000 arasında olacak.




Uzaydan parçalar taşımak isteyenler için üretilmiş olan bu saat, Apollo 11’in 1969’daki görevine gönderme yaparak 40. yıl şerefine 2009 yılında piyasaya çıkacak.

Moon Dust DNA koleksiyonuyla uzaydan parça taşımak isteyenler için bu konspeti geliştiren Romain Jerome adlı saat fiması, daha önce Titanik için de aynı konspeti uygulamıştı. Saatin tüm parçaları batan Titanik gemisinin parçalarından oluşmuştu.

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