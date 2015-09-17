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Dünya

Saati bomba sanıldı, TT oldu, ABD Başkanı Obama yazdı: Onu Beyaz Saray'a getirmek ister misin?

14 yaşındaki Ahmed'in okula götürmek için yaptığı saat 'bomba' sanıldı

17 Eylül 2015 09:53

ABD'de 14 yaşında Ahmet Muhammed isimli bir müslüman çocuk ev yapımı saatini bomba sanan polisler tarafından gözaltına alındı. Hikayenin yayılmasından sonra ABD Başkanı Barack Obama'dan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e kadar pek çok isimden Ahmed'e destek mesajları geldi. 

Olay Teksas'ın Dallas kenti yakınlarındaki Irving kasabasında yaşandı. 14 yaşındaki Ahmed Muhammed, okula götürmek için evde tek başına elektronik bir saat yaptı ve saati öğrencisi olduğu MacArthur lisesine götürdü. Genç öğrencinin saatini "bomba" sanan bir öğretmenin ihbarıyla olay bambaşka bir boyuta taşındı. İhbarın ardından okula gelen polis ekipleri Ahmedi'i kelepçeleyerek gözaltına aldı. Hakkında işlemler yapılan Ahmed daha sonra serbest bırakıldı. 

Obama'da mesaj

 

Olayın duyulmasından sonra Twitter'da "istandwithahmed" başlığı trendler arasına girdi. ABD Başkanı Obama da resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Obama mesajında "Havalı bir saat Ahmed. Onu Beyaz Saray'a getirmek ister misin? Senin gibi daha fazla çocuğu bilimi sevmesi için cesaretlendirmeliyiz. Amerika'yı güçlü yapan da budur" ifadelerini kullandı.  

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de Ahmed'e destek mesajı atan isimler arasındaydı. Zuckerberg tweetinde, "Eğer bir gün Facebook'a gelmek istersen seninle tanışmayı çok isteriz" diye yazdı. Genç Ahmed ise Twitter hesabından gelen destek mesajları için teşekkür etti.

 

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