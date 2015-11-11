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Yaşam

Saati 40 dolara anne şefkati

40 dolar karşılığında dertlerinizi dinliyor, çorbanızı pişiriyor, sizinle oturup film seyrediyor...

11 Kasım 2015 09:52

Anneniz yok mu? Var ama, çok uzakta mı yaşıyor? Ya da var fakat, onu sevmiyor musunuz? Peki, 40 dolar harcayabilecek durumda mısınız? O halde artık kendinize bir saatliğine şefkat gösterecek anne kiralayabilirsiniz.

BBC Türkçe'nin Guardian gazetesine dayandırdığı habere göre, New York'da kiralık annelik işini başlatan 63 yaşındaki Nina Keneally, 40 dolar karşılığında dertlerinizi dinliyor, çorbanızı pişiriyor, sizinle oturup film seyrediyor.

Bundan iki yıl önce Brooklyn'in Bushwick mahallesine taşınan Nina Keneally, ünlü ve gözde semtte yaşayan gençlerin sık sık kendisine akıl sorduğunu gördü.

Keneally, gençlerin kendi anne babalarıyla konuşamadıkları, ilişkiler, mesleki sorunlar, hayat tarzını değiştirmek gibi konuları kendisine açabildiklerini anlatıyor; "Öylesine pek çoğunun benimle konuşmaya başladığını gördüm. Anne babalarına anlatamayacakları şeyleri, arkadaşlarına anlattıklarını söylüyorlardı." diyor.

Böylece Need a Mom kavramı doğmuş. Keneally'nin kiralık anneliğinden yararlanmak isteyenler kendisiyle önce internet sitesi üzerinden temas kuruyor, e-posta ile yazışarak buluşup buluşmayacaklarına karar veriyorlar.

 

Herkesin zaman zaman bir anneye ihtiyacı var

 

Guardian'ın New York'daki muhabiri Adam Gabbatt da, Nina Keneally'den kiralık annelik hizmeti almaya karar vermiş.

Gabbatt, Keneally'nin kendisine sabah kahvaltısı için ekmek kızarttığını, çay yaptığını ve bunun hoşuna gittiğini anlatıyor. Sonra da, karşı karşıya olduğu bazı dertleri, sorunlu dişini, ayaklarını ısıtan bir çorabı nereden bulabileceğini ve aşk hayatını konuşmuşlar.

"Keneally çok yardımcı oldu. Dişin düzelir dedi. SmartWool marka çorap almamı söyledi. Annelik sevgisiyle çevrelenmiş halde doldu bu bir saat." diyor Guardian muhabiri.

Tahmin edilebileceği gibi Keneally'nin annelik deneyimine sahip. 30 ve 27 yaşlarında iki oğlu var. Ayrıca uyuşturucu ve rehabilitasyon danışmanlığı yapmış. Ama terapist veya doktor olmadığında ısrar ediyor.

Keneally, kiralık annelik işinin geliştiğini, iki tane düzenli müşterisi olduğunu, ayrıca birçok talep de geldiğini anlatıyor.

Ama alışılmışın dışında talepler de yok değil.

58 yaşındaki bir adamdan gelen isteği reddetmiş 63 yaşındaki Keneally.

Birkaç gün süreyle kendisini Avrupa'ya götürüp yoğun annelik seansı yaşamak isteyen bir başkasını da geri çevirmiş.

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