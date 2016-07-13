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Bilim / Teknoloji

Saati 20 dolara pokemon yakalıyor

Pokemon'la yakından ilgilendiğini söyleyen Golbat-chan, oyunda karakter yakalamak için 1-4 saat arasında dışarıda yürüdüğünü belirtti

13 Temmuz 2016 13:40

ABD'de yaşayan ve kendini Golbat-chan ismiyle tanıtan genç kadın, son günlerin popüler oyunu Pokemon Go'da saatine 20 dolar (yaklaşık 60 lira) verene pokemon yakalamaya çalışıyor.

ABD'nin popüler ilan sitesi Craiglist'te özel bir sayfa açan Golbat-chan, kullanıcılar için pokemon avladığını belirttiği ilanda şu ifadelere yer veriyor:

"Hizmetlerim gayet basit: Pokemon yakalamak için 1 ila 4 saat arası dışarıda sizin için yürüyor, pokemon yakalıyorum. Gün içinde fazlaca vaktim olduğundan sizin adınıza hesabınızı alıp karakterinizi geliştiriyor, pokemon yakalayıp onları geliştiriyorum."

 

"Yıllardır Pokemon'la ilgileniyorum"

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, yıllardır Pokemon'la yakından ilgilendiğini dile getiren Golbat-chan, Pokemon Go oyununda karakterinin 15'inci seviyeye ulaştığını belirtirken, diğer yandan en iyi pokemonların nereden bulunabildiğini de bildiğine dikkat çekti.

Pokemon avcısının bu teklifini değerlendirmek isteyenlerin isimlerini, yaşlarını ve yaşadığı şehri kendisiyle ilan sayfası üzerinden paylaşması yeterli oluyor. 

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