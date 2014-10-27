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Sağlık

Saat değişimi en çok kimleri etkiliyor?

'İnsan vücudunun zaman değişimine ayak uydurabilmesi için bir hafta kadar süreye ihtiyacı var'

27 Ekim 2014 14:02

Tüm Uyku Tıbbı ve Teknologları Derneği (TUTDER) Başkanı Okay Erözgün, kış saati uygulamasının insanların biyolojik ritmi üzerinde olumsuz etkileri olduğu ve uyku rahatsızlıklarının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı. Erözgün, yaşlıların ve çocukların değişimden daha çok etkilendiklerini dile getirdi.

Zaman'dan Seyfettin Koçak'ın haberine göre, her insanın bir biyolojik saati olduğunu belirten Okay Erözgün, biyolojik ritmin insanlarda uyku-uyanıklık döngüsü, duygusal durum, hormon düzeyleri ve vücut sıcaklığı gibi pek çok işlev gerçekleştirdiğini ve gün ışığından önemli ölçüde etkilendiğini söyledi. İnsanların biyolojik saatinin kış saati uygulamasına hemen uyum sağlamadığını, insan vücudunun zaman değişimine ayak uydurabilmesi için bir hafta kadar süreye ihtiyacı olduğunu belirten Erözgün, yaşlıların ve çocukların değişimden daha çok etkilendiklerini dile getirdi. Mevcut uygulamanın zararlarından korunmak için şunları önerdi: “Biyoritmin kış saatine daha kolay uyum sağlayabilmesi amacıyla birkaç gün önceden 10-15 dk kadar daha geç yatın. Sabah da 10-15 dk geç kalkmaya başlayın. Sabahları gün ışığı altında güneş gözlüğü takmadan yürüyüş yapın. Sabah güneşi ile uyanabilmek için perdenizi aralık tutun.” Mevsim geçişlerinde yapılan saat düzenlemelerinin yeterli ve kaliteli uyku gereksinimini karşılamakta etkilerinin olduğunu belirten Okay Erözgün, “Bu durum zihinsel işlev bozukluklarına, okul performansı ve mesleki başarıda düşüşe, günlük hayat kalitesinde bozulmalara, hastalıklara karşı vücut direncinin azalmasına, ağrı ve acılara dayanma gücünün zayıflamasına, ruhsal problemlerin çıkmasına ve pek çok sosyal ve tıbbi probleme yol açabilir.” dedi.

 

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