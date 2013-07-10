Saat 19:00'dan 07:00'ye kadar evde matkap gibi aletlerin kullanımı yasak!

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında saat 19.00 ile 07.00 saatleri arasında evde matkap ve motorlu aletlerin kullanımının yasak olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünde gürültü yapılamayacak saatler konusunda halka bilgilendirdi.

Gürültü suçunun 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlüğe konulan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile düzenlendiğini açıklayan müdürlük, gürültünün Türk Ceza Kanunu’nun 123 ve 183’üncü maddelerinde ‘Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve gürültüye neden olma’ nedeniyle suç olduğunu hatırlattı.



65 desibel sınırı



Açıklamanın devamında da şu ifadelere yer verildi:

"Her ne surette olursa olsun mesken içinde ve dışında gürültü seviyesi 65 desibelden yüksek olamaz. Ev içi yaşamdan kaynaklanan gürültü esas olarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde düzenlenmemiştir. Ancak ev içinde motorlu aletler, matkap gibi araç ve aletler yönetmelik kapsamında gün içerisinde 19.00 ile 07.00 saatleri arasında kullanılamaz. Çok hassas ve hassas kullanımların içinde ve bu kullanımlardan itibaren en az 350 metre mesafede mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır."