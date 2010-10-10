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Yaşam

SAAT 10.10'DA, 1010 METRE YÜKSEKTE EVLENDİLER NEVŞEHİR (A.A)

10 Ekim 2010 18:30

-SAAT 10.10'DA, 1010 METRE YÜKSEKTE EVLENDİLER NEVŞEHİR (A.A) - 10.10.2010 - Nevşehir'de nikah tarihlerini 10.10.2010'a denk getiren çift, saat 10.10'da, 1010 metre yükseklikte balon üzerinde evlendi. Nikahlarını sıcak hava balonunda kıydırmak için hazırlıklarına aylar önce başlayan Durmuş Başer (23) ve Selin Kutluca (23), sabahın erken saatlerinde yakınları ve nikah memuru ile birlikte Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki balonların kalkış alanına geldi. Gelinlik ve damatlıklarını giyen genç çift, burada turistlerin meraklı bakışları arasında kendileri için kalkacak balonu beklerken, onlara eşlik eden müzisyenlerin müziği eşliğinde oynayarak eğlendi. Daha sonra kendileri için hazırlanan balona binen genç çift, saatler 10.10'da balonun 1010 metre yüksekliğe ulaştığı sırada nikahlarını kıydırdı. Genç çiftin nikahını Göreme Belediyesi nikah memuru Yasin Temel kıydı. Balon turunun sonunda kendilerini görüntüleyen gazetecilere duygularını anlatan genç çift, sıra dışı bir nikah kıydırmak için aylar önceden hazırlandıklarını söyledi. Nikah sırasında gökyüzünde oldukları için çok heyecanlandıklarını dile getiren çift, bugünü hiç unutamayacaklarını belirtti. Nikah Memuru Yasin Temel de ilk kez böyle bir nikah kıydığını, 2013 yılına kadar bu çılgınlığın sürebileceğini söyledi. Genç çifte balonda nikah kıyma imkanı veren Uluer Havacılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uluer, son zamanlarda balonda nikah kıydırmaya olan ilginin arttığını kaydetti.

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