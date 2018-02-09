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Yaşam

Saat 08:30; servis şoförü alkollü!

Servis şoförünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

09 Şubat 2018 14:39

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde, sabah saat 8.30'da 0.30 promil alkollü olduğu belirlenen okul servis aracı şoförü Ş.T.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Servis Şoförüne bin 2 lira para cezası kesildi, kullandığı araç otoparka çekildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından, Muradiye Mahallesi'nde, dün okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Saat 08.30 sıralarında başlayan denetimlerde jandarma trafik timleri, okul servis araçlarını tek tek durdurup, evrakında eskilik olup olmadığını inceledi, şoförlerine alkol kontrolü yaptı.

Denetimlerde okul servisi şoförü Ş.T.'nin (40) 0.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ş.T.'nin ehliyetine 6 ay süreyle elkonulup, 1002 lira para vezası kesildi. Kullandığı servis aracı ise otoparka çekildi.

Gün boyu yapılan denetimlerde ayrıca, 30 servis aracı kontrolden geçirilirken 'Okul Servis Taşıma Yönetmeliği'ne uymadığı belirlenen 5 servis aracına toplam bin 77 lira idari para cezası kesildi.

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